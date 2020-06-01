بالفيديو.. 6 تعليمات من «الصحة» يجب اتباعها منذ الخروج من المنزل لتجنب الإصابة بكورونا

تشمل العمل والمسجد
أوضحت وزارة الصحة، التعليمات التي يجب اتباعها منذ الخروج من المنزل وحتى العودة؛ لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.
ونشرت الوزارة- عبر حسابها بتويتر- فيديو توعويًا ضمن حملة «نعود بحذر»، بينت من خلاله، عدة تعليمات تتمثل في:
أولًا: في المنزل:
لبس الكمامة، وأخذ المعقم، وأخذ سجادة الصلاة، والجلوس في البيت عند الشعور بالتعب.
ثانيًا: في العمل:
لبس الكمامة، وتعقيم اليدين بالمعقم، وقياس درجة الحرارة، وعدم المصافحة، والجلوس على بعد مترين عن الآخرين، وعدم مشاركة الأدوات.
ثالثًا: في المسجد:
الوضوء قبل الذهاب، لبس الكمامة، إحضار سجادة خاصة، الصلاة على بعد مترين من الآخرين، إحضار مصحف، يمنع حضور الأطفال.
رابعًا: عند زيارة الوالدين:
غسل اليدين بالصابون، عدم المصافحة، السلام من بعيد، عدم الأكل من إناء واحد، الابتعاد مسافة مترين، لبس الكمامة، عدم زيارتهم عند الشعور بالتعب.
خامسًا: في السوبر ماركت
لبس الكمامة، تعقيم اليدين، قياس الحرارة، لمس ما يحتاجه فقط، الدفع الإلكتروني، تجنب لمس الوجه، تجنب الازدحام.
سادسًا: عند العودة للمنزل
عدم لمس أي شيء قبل غسيل اليدين، غسل الكمامة (القماشية).
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