التحالف يعترض ويسقط طائرتين مسيّرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه المملكة

المالكي: استمرار الميليشيا على هذا النهج يمثل انتهاكًا للقانون الدولي
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت اليوم الإثنين، من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار (مسيّرتين) أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة (خميس مشيط).
وأوضح العقيد المالكي استمرار الميليشيا الحوثية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الطائرات بدون طيار واستهدافها المتعمد للمدنيين وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين.
وبيَّن العقيد المالكي أن هذه الأعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وتأكيد الرفض لمبادرة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد التي أعلن عنها التحالف وبدأت في (09 أبريل 2020م) ولم يكن هناك أي استجابة من قبل الميليشيا الحوثية؛ حيث بلغ مجموع الانتهاكات أكثر من (5000) اختراق باستخدام كل أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة وكذلك الصواريخ الباليستية، مؤكدًا استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ وتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
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