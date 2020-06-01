بالفيديو.. «الدفاع المدني»: 4 أشياء لا تتركها في سيارتك خلال فصل الصيف

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، من ترك 4 أشياء داخل المركبات مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة؛ لأنها قابلة للانفجار مع ارتفاع الحرارة موضحة أن تلك الأشياء هي عبوات الغاز والشواحن المتنقلة والعبوات العطرية المضغوطة وولاعات السجائر.

وقالت المديرية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: «من أجل سلامتكم نود تذكيركم بأنه مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يجب عدم ترك عبوات الغاز والشواحن المتنقلة والعبوات العطرية المضغوطة و ولاعات السجائر في المركبات لأنها قابلة للانفجار».

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