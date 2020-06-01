قابلة للانفجار
حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، من ترك 4 أشياء داخل المركبات مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة؛ لأنها قابلة للانفجار مع ارتفاع الحرارة موضحة أن تلك الأشياء هي عبوات الغاز والشواحن المتنقلة والعبوات العطرية المضغوطة وولاعات السجائر.
وقالت المديرية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: «من أجل سلامتكم نود تذكيركم بأنه مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يجب عدم ترك عبوات الغاز والشواحن المتنقلة والعبوات العطرية المضغوطة و ولاعات السجائر في المركبات لأنها قابلة للانفجار».
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. «الدفاع المدني»: 4 أشياء لا تتركها في سيارتك خلال فصل الصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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