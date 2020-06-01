بالفيديو.. آل الشيخ: استراحات ومحطات وقود وبيوت تسحب الكهرباء من المساجد «على عينك يا تاجر»

أوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن بعض المساجد يُسحب منها التيار الكهربائي لإنارة استراحات أو محطات بنزين وبيوت، واصفًا هذا الأمر بأنه يتم عيانًا «على عينك يا تاجر»، مشيرًا إلى أن فاتورة الكهرباء للمساجد بلغت مليار ريال.

وقال آل الشيخ، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «يا هلا»، المذاع على «روتانا خليجية»، إن الوزارة تبذل جهودًا في التوعية أو التواصل مع الجهات ذات الشأن؛ للتقليل من فاتورة الكهرباء للمساجد، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تجد تجاوبًا من قبل شركة الكهرباء بهذا الشأن.

وأضاف وزير الشؤون الإسلامية، أن الفاتورة المرتفعة لاستهلاك الكهرباء بالمساجد، تعد عبئًا على ميزانية الدولة، وإسرافًا للمال العام بدون وجه حق.

وأكَّد، أن الوزارة ستقوم- بالجهود الذاتية- بتخفيض فاتورة الكهرباء، مشيرًا إلى أنه من الواجب على شركة الكهرباء القيام بمنع مثل تلك الأفعال.

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