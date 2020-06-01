الشورى يوافق على تعديل نظام مكافحة الإرهاب وتمويله

وافق مجلس الشورى، اليوم الإثنين، على مقترح تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

جاء ذلك خلال الجلسة العادية الحادية والأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة، التي انعقدت «عن بُعد»، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.

ومن المقرر أن يبحث المجلس خلال جلسة اليوم، ملحوظات الأعضاء على التقرير السنوي للهيئة العامة للصناعات العسكرية للعام المالي الماضي.

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إضافة إلى مناقشة وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية على تقرير الديوان العام للمحاسبة، ومشروع مذكرة التعاون مع مكتب الأمم المتحدة بشأن الاتجار بالأشخاص

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