السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 19 وفاة جديدة بكورونا



بروكسل 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واس

سجّلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية 19 حالة وفاة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية أنه بذلك يكون عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 9486 حالة، فيما سٌجلت 136 إصابة جديدة خلال نفس الفترة ليرتفع عدد المصابين إلى 58517 حالة، مشيرة إلى أن المستشفيات البلجيكية استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 25 حالة جديدة مصابة بالفيروس في حين غادر المستشفيات 32 شخصًا بعد تعافيهم.

// انتهى //

13:57ت م

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بروكسل 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسسجّلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية 19 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وذكرت وزارة الصحة البلجيكية أنه بذلك يكون عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 9486 حالة، فيما سٌجلت 136 إصابة جديدة خلال نفس الفترة ليرتفع عدد المصابين إلى 58517 حالة، مشيرة إلى أن المستشفيات البلجيكية استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 25 حالة جديدة مصابة بالفيروس في حين غادر المستشفيات 32 شخصًا بعد تعافيهم.// انتهى //13:57ت م0102

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