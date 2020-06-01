السعودية اليوم / سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة يدين إطلاق المليشيا الحوثية طائرتين بدون طيار " مسيّرة " تجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط



الرياض 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واس

أدان عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى لمملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، بشدة إطلاق المليشيا الحوثية طائرتين بدون طيار " مسيّرة " لاستهداف الأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط، واللتين تمكنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" من اعتراضهما وإسقاطهما، معلناً تضامن بلاده التام مع المملكة العربية

وقال: " في الوقت الذي دعت قيادة المملكة إلى تنظيم مؤتمر للمانحين لدعم اليمن الشقيق، قامت المليشيات الانقلابية بإرسال طائرتين مسيرتين باتجاه مدينة خميس مشيط مهددة حياة الآمنين وبانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ضاربة عرض الحائط بمبادرة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد الذي سبق وأن أعلن عنه تحالف دعم الشرعية في اليمن في 9 / 4 / 2020م"، مشيراً إلى أن العمل الإرهابي يهدف إلى استمرار التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.

// انتهى //

13:55ت م

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الرياض 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسأدان عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى لمملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، بشدة إطلاق المليشيا الحوثية طائرتين بدون طيار " مسيّرة " لاستهداف الأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط، واللتين تمكنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" من اعتراضهما وإسقاطهما، معلناً تضامن بلاده التام مع المملكة العربية السعودية وقال: " في الوقت الذي دعت قيادة المملكة إلى تنظيم مؤتمر للمانحين لدعم اليمن الشقيق، قامت المليشيات الانقلابية بإرسال طائرتين مسيرتين باتجاه مدينة خميس مشيط مهددة حياة الآمنين وبانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ضاربة عرض الحائط بمبادرة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد الذي سبق وأن أعلن عنه تحالف دعم الشرعية في اليمن في 9 / 4 / 2020م"، مشيراً إلى أن العمل الإرهابي يهدف إلى استمرار التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.// انتهى //13:55ت م0100

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