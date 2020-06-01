السعودية اليوم / سلطنة عمان تسجل 786 إصابة بكورونا



مسقط 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واس

سجلت سلطنة عمان 786 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة العمانية أن العدد الكلّي للمصابين ارتفع إلى 12223، فيما بلغ عدد الوفيات 50 حالة وفاة، مشيرةً إلى تماثل 2682 حالة للشفاء.

// انتهى //

13:51ت م

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مسقط 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسسجلت سلطنة عمان 786 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩)، منها 298 حالة لعمانيين و488 حالة لغير عمانيين.وأوضحت وزارة الصحة العمانية أن العدد الكلّي للمصابين ارتفع إلى 12223، فيما بلغ عدد الوفيات 50 حالة وفاة، مشيرةً إلى تماثل 2682 حالة للشفاء.// انتهى //13:51ت م0099

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