السعودية اليوم / محافظ المهرة: اليمنيون يترقبون بكل أمل نتائج مؤتمر المانحين الذي تنظمه المملكة



عدن 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واس

أكد محافظ محافظة المهرة اليمنية محمد علي ياسر أن اليمنيين يترقبون بكل أمل نتائج مؤتمر المانحين لليمن الذي تنظمه المملكة العربية

وثمن في تصريح له وقوف المملكة قيادة وشعبًا مع الشعب اليمني الدائم في جميع الظروف، وقال : "هذا ليس بجديد على المملكة التي كانت سباقة ولا زالت في تبني المؤتمرات واستضافتها وتقديم المساعدات بجميع أشكالها للمتضررين في جميع دول العالم ولليمن بشكل خاص".

ولفت الانتباه إلى ما حظيت به محافظة المهرة من مشروعات إستراتيجية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي له بصمات واضحة في مختلف المشاريع التي نفذها على الأرض اليمنية ومنها المدينة الطبية والتعليمية في محافظة المهرة وتحمل اسم "مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية" ومشروع تأهيل شبكات الكهرباء في محافظة المهرة، وذلك لرفع كفاءتها وتعزيز قدراتها ومعالجة ارتفاع الأحمال الكهربائية وانقطاعات التيار الكهربائي، ويخدم 10 آلاف مستفيد، إلى جانب تزويد محطات توليد الكهرباء بالمشتقات النفطية.

// انتهى //

13:48ت م

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عدن 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسأكد محافظ محافظة المهرة اليمنية محمد علي ياسر أن اليمنيين يترقبون بكل أمل نتائج مؤتمر المانحين لليمن الذي تنظمه المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة يوم غد الثلاثاء، وأن يعطيهم بصيص ضوء ويفتح نافذة في أفق مظلم تعيشه الساحة اليمنية من انهيار في شتى مناحي الحياة.وثمن في تصريح له وقوف المملكة قيادة وشعبًا مع الشعب اليمني الدائم في جميع الظروف، وقال : "هذا ليس بجديد على المملكة التي كانت سباقة ولا زالت في تبني المؤتمرات واستضافتها وتقديم المساعدات بجميع أشكالها للمتضررين في جميع دول العالم ولليمن بشكل خاص".ولفت الانتباه إلى ما حظيت به محافظة المهرة من مشروعات إستراتيجية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي له بصمات واضحة في مختلف المشاريع التي نفذها على الأرض اليمنية ومنها المدينة الطبية والتعليمية في محافظة المهرة وتحمل اسم "مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية" ومشروع تأهيل شبكات الكهرباء في محافظة المهرة، وذلك لرفع كفاءتها وتعزيز قدراتها ومعالجة ارتفاع الأحمال الكهربائية وانقطاعات التيار الكهربائي، ويخدم 10 آلاف مستفيد، إلى جانب تزويد محطات توليد الكهرباء بالمشتقات النفطية.// انتهى //13:48ت م0098

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