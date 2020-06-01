السعودية اليوم / الصومال تسجل 60 إصابة جديدة بكورونا



مقديشيو 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واس

سجّلت وزارة الصحة الصومالية 60 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزير الصحة الصومالية فوزية أبيكار نور في تصريح :إن 21 حالة تماثلت للشفاء من الفيروس الوبائي؛ ليرتفع بذلك حصيلة أعداد الحالات المتعافية والتي غادرت مستشفيات العزل إلى 348 حالة، مشيرة إلى وفاة خمس حالات ليصبح إجمالي أعداد الوَفيَات منذ تفشي الوباء بالبلاد 78 وفاة.

// انتهى //

13:31ت م

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مقديشيو 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسسجّلت وزارة الصحة الصومالية 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل عدد الإصابات إلى 1976 حالة.وقالت وزير الصحة الصومالية فوزية أبيكار نور في تصريح :إن 21 حالة تماثلت للشفاء من الفيروس الوبائي؛ ليرتفع بذلك حصيلة أعداد الحالات المتعافية والتي غادرت مستشفيات العزل إلى 348 حالة، مشيرة إلى وفاة خمس حالات ليصبح إجمالي أعداد الوَفيَات منذ تفشي الوباء بالبلاد 78 وفاة.// انتهى //13:31ت م0095

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