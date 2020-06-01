السعودية اليوم / إصابة جديدة بكورونا في فلسطين



رام الله 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واس

سجّلت دولة فلسطين إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن الإصابة الجديدة سجلت لشاب من بلدة حجة بمحافظة قلقيلية، وانتقلت إليه العدوى من خلال مخالطة مصاب سابق بالمنطقة، مبينة أنه بتسجيل الحالة الجديدة في حجة، يرتفع عدد الاصابات في محافظة قلقيلية إلى 14 إصابة ، 3 في حجة، و10 في عزون، وإصابة واحدة في سنيريا.

// انتهى //

13:29ت م

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رام الله 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسسجّلت دولة فلسطين إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في محافظة قلقيلية، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 628.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن الإصابة الجديدة سجلت لشاب من بلدة حجة بمحافظة قلقيلية، وانتقلت إليه العدوى من خلال مخالطة مصاب سابق بالمنطقة، مبينة أنه بتسجيل الحالة الجديدة في حجة، يرتفع عدد الاصابات في محافظة قلقيلية إلى 14 إصابة ، 3 في حجة، و10 في عزون، وإصابة واحدة في سنيريا.// انتهى //13:29ت م0093

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