السعودية اليوم / ماليزيا تسجل 38 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات



كوالالمبور 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واس

سجلت ماليزيا 38 حالة إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة الماليزية أن حصيلة الوفيات استقرت عند 115 حالة مع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة جراء مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.

// انتهى //

13:26ت م

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كوالالمبور 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسسجلت ماليزيا 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7857.وذكرت وزارة الصحة الماليزية أن حصيلة الوفيات استقرت عند 115 حالة مع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة جراء مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.// انتهى //13:26ت م0092

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