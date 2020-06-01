السعودية اليوم / كلية التقنية بصامطة تعلن موعد فتح باب القبول الإلكتروني الموحد



صامطة 9 شوال 1441 الموافق 1 يوليو 2020 م واس

تواصل كلية التقنية بمحافظة صامطة القبول "الإلكتروني" للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1441/ 1442هـ في الدبلوم لجميع التخصصات، لمتقدمين من خريجي وخريجات الثانوية العامة، ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية .

وأوضح عميد الكلية أحمد داحش دربشي ، أن مواعيد التسجيل في المنشآت التدريبية ستتواصل حتى يوم 17 من شهر شوال الحالي ، وأن التسجيل متاحاً في جميع التخصصات بالكلية التي تشمل التقنية المدنية وتخصص التقنية المعمارية وتخصص تقنية المساحة وتخصص تقنية الإلكترونيات الصناعية والتحكم وتخصص إدارة أنظمة الشبكات وتخصص المحاسبة، مُشيراً إلى أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate .

// انتهى //

13:25ت م

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