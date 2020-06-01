السعودية اليوم / الكويت تسجل 719 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات



الكويت 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واس

سجّلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية 719 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم أنه بذلك ارتفع عدد المصابين إلى 27762 حالة، في حين صعد عدد الوفيات إلى 220 حالة، مشيرةً إلى جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض هي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم.

// انتهى //

13:18ت م

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الكويت 09 شوال 1441 هـ الموافق 01 يونيو 2020 م واسسجّلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية 719 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، و8 وفيات.وأوضحت وزارة الصحة الكويتية اليوم أنه بذلك ارتفع عدد المصابين إلى 27762 حالة، في حين صعد عدد الوفيات إلى 220 حالة، مشيرةً إلى جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض هي حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لهم.// انتهى //13:18ت م0088

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