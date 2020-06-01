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أمير جازان يعزي في وفاة شيخ قبيلة آل حيدر

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قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان خالص تعازيه ومواساته لأبناء وأسرة شيخ قبيلة آل حيدر بمحافظة صامطة الشيخ حربان بن حسن آل حيدر - رحمه الله -.

وسأل سمو أمير منطقة جازان الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، منوهاً سموه بما قدمه الفقيد خلال عمله لخدمة الوطن، أعمال ومساعي في الخير والإصلاح بين أفراد المجتمع بمحافظة صامطة.

من جانبهم أعرب ابناء وأسرة آل حيدر عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان، على تعازيه ومواساته لهم، والتى كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، سائلين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه.

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