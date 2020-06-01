الجيش الليبي يستعيد مدينة الأصابعة من المليشيات والمرتزقة ويطاردهم إلى حدود غريان المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الإثنين 2020/6/1 02:25 م بتوقيت أبوظبي الإثنين 2020/6/1 02:25 م بتوقيت أبوظبي

الجيش الليبي يستعيد مدينة الأصابعة من المليشيات والمرتزقة ويطاردهم إلى حدود غريان.

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