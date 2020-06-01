الأحساء تسجل ثالث أعلى درجة حرارة في ‏العالم

2020-06-01

متابعات الخليج 365 - الأحساء

توقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، أن ‏يكون طقس اليوم (الاثنين) مستقراً وحاراً على معظم مناطق المملكة.‏

وقال المسند، عبر حسابه في “تويتر”، إن الأحساء سجلت 45.8 درجة مئوية، ‏كثالث أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد مدينة العميدية الإيرانية التي سجلت أعلى درجة حرارة بـ47.3 درجة، والأحواز التي سجلت 45.9 درجة.

ولفت إلى احتمالية هطول بعض الأمطار المتفرقة، نتيجة تشكل ‏بعض السحب فوق أجزاء من سلسلة جبال السروات.

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وأضاف المسند أن المنخفض الجوي المداري العميق والمتمركز فوق ‏الجنوب الغربي من عمان، لا يزال يؤثر على تلك المناطق ‏بأمطار متوسطة إلى غزيرة.‏

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح النشطة على مناطق “حائل ، القصيم ، مكة المكرمة، الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، نجران”.

فيما تتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (الباحة، عسير، جازان، نجران).



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