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لليوم العاشر على التوالي أفادت وزارة الصحة النيوزيلندية، اليوم الاثنين، بأنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورنا "كوفيد-19".
وأعلنت وزارة الصحة أن جميع المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، شفوا وغادروا المستشفيات.
وبحسب الوزارة؛ تم الكشف عن 1504 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء البلاد منذ بدء تفشي الوباء، وشفي 1441 مصابًا، وتوفي 22 شخصًا وفق ما نقلته "روسيا اليوم".نيوزيلندا فيروس كورونا الجديد
01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441 12:53 PM
الصحة أعلنت شفاء جميع المرضى بالمستشفيات ومغادرتهم لهالليوم العاشر على التوالي.. نيوزيلندا صفر إصابات بكورونا
لليوم العاشر على التوالي أفادت وزارة الصحة النيوزيلندية، اليوم الاثنين، بأنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورنا "كوفيد-19".
وأعلنت وزارة الصحة أن جميع المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، شفوا وغادروا المستشفيات.
وبحسب الوزارة؛ تم الكشف عن 1504 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء البلاد منذ بدء تفشي الوباء، وشفي 1441 مصابًا، وتوفي 22 شخصًا وفق ما نقلته "روسيا اليوم".
، لليوم العاشر على التوالي.. نيوزيلندا صفر إصابات بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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