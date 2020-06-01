، دوري الدرجة الأولى الإنجليزي يعاود نشاطه في 20 يونيو ،

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يعاود دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم، ثاني الدرجات من حيث الترتيب بعد الدوري الممتاز، نشاطه في 20 يونيو خلف أبواب مؤصدة بعد توقف منذ منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما وافق مسؤولو الدوري بالأمس على التاريخ المبدئي للعودة.
وسبق لرابطة الدوري الممتاز، أن أعلنت الخميس الماضي، أن الموسم سيستأنف الأربعاء في 17 يونيو بمباراتين مؤجلتين، قبل أن تقام المرحلة الأولى بعد العودة في عطلة نهاية الأسبوع ذاته.
وأشارت رابطة الكرة الإنجليزية "إي إف إل"، المسؤولة عن الدرجات الثلاث التي تلي الدوري الممتاز، أن هذا التاريخ "يخضع للشرط الصارم المتمثل في استيفاء جميع متطلبات السلامة والإرشادات الحكومية، ويجب على الأندية الحصول على تصريح من سلطاتها المحلية من أجل إقامة المباريات على أرضها.
ويتصدّر ليدز يونايتد الترتيب بفارق نقطة عن وست بروميتش ألبيون قبل تسع جولات من انتهاء الموسم، في حين تحتل فرق: فولهام، برنتفورد، نوتنغهام فورست وبريستون المراكز التي تخول أصحابها خوض الملحق الفاصل من أجل اللحاق بثنائي الصدارة إلى الدوري الممتاز.دوري الدرجة الأولى الإنجليزي كرة القدم
01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441 12:33 PM
بعد توقف منذ منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا
يعاود دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم، ثاني الدرجات من حيث الترتيب بعد الدوري الممتاز، نشاطه في 20 يونيو خلف أبواب مؤصدة بعد توقف منذ منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما وافق مسؤولو الدوري بالأمس على التاريخ المبدئي للعودة.
وسبق لرابطة الدوري الممتاز، أن أعلنت الخميس الماضي، أن الموسم سيستأنف الأربعاء في 17 يونيو بمباراتين مؤجلتين، قبل أن تقام المرحلة الأولى بعد العودة في عطلة نهاية الأسبوع ذاته.
وأشارت رابطة الكرة الإنجليزية "إي إف إل"، المسؤولة عن الدرجات الثلاث التي تلي الدوري الممتاز، أن هذا التاريخ "يخضع للشرط الصارم المتمثل في استيفاء جميع متطلبات السلامة والإرشادات الحكومية، ويجب على الأندية الحصول على تصريح من سلطاتها المحلية من أجل إقامة المباريات على أرضها.
ويتصدّر ليدز يونايتد الترتيب بفارق نقطة عن وست بروميتش ألبيون قبل تسع جولات من انتهاء الموسم، في حين تحتل فرق: فولهام، برنتفورد، نوتنغهام فورست وبريستون المراكز التي تخول أصحابها خوض الملحق الفاصل من أجل اللحاق بثنائي الصدارة إلى الدوري الممتاز.
، دوري الدرجة الأولى الإنجليزي يعاود نشاطه في 20 يونيو ،
المصدر : الخليج 365
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