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قالت وزارة الصحة في سنغافورة، يوم الإثنين، إنها رصدت 408 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 35292 إصابة.
ووفق "رويترز" كانت سنغافورة قد سجّلت يوم الأحد 518 حالة إصابة بالفيروس.سنغافورة فيروس كورونا الجديد
سنغافورة ترصد 408 حالات إصابة جديدة بكوروناصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-01
قالت وزارة الصحة في سنغافورة، يوم الإثنين، إنها رصدت 408 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 35292 إصابة.
ووفق "رويترز" كانت سنغافورة قد سجّلت يوم الأحد 518 حالة إصابة بالفيروس.
01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
12:26 PM
ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى 35292 إصابة مؤكدة
قالت وزارة الصحة في سنغافورة، يوم الإثنين، إنها رصدت 408 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 35292 إصابة.
ووفق "رويترز" كانت سنغافورة قد سجّلت يوم الأحد 518 حالة إصابة بالفيروس.
، سنغافورة ترصد 408 حالات إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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