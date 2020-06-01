، سنغافورة ترصد 408 حالات إصابة جديدة بكورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى 35292 إصابة مؤكدة

قالت وزارة الصحة في سنغافورة، يوم الإثنين، إنها رصدت 408 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 35292 إصابة.

ووفق "رويترز" كانت سنغافورة قد سجّلت يوم الأحد 518 حالة إصابة بالفيروس.سنغافورة فيروس كورونا الجديد