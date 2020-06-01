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سمحت ولايات أسترالية عدة بتخفيف قيود التباعد الاجتماعي بدرجة أكبر، اليوم الإثنين، وأتاحت للمطاعم استضافة مزيد من الناس، وإعادة فتح المزارات العامة وذلك مع سعي الحكومة لإنعاش الاقتصاد.
وسجّلت أستراليا زهاء 7200 إصابة بفيروس كورونا و103 وفيات، وفي ظل بقاء الحالات الجديدة حالياً تحت السيطرة إلى حد كبير بدأت البلاد خطة لرفع القيود على ثلاث مراحل تنتهي في يوليو.
ووفق "رويترز" سمحت السلطات للمزارات العامة ومنها حديقة تارونجا في سيدني والمعارض الفنية والمتاحف والمكتبات، بإعادة فتح أبوابها.
وتأمل الحكومة في تعزيز النمو الاقتصادي برفع القيود لكن رئيس الوزراء سكوت موريسون، قال يوم الإثنين إن الاقتصاد بحاجة إلى تحفيز إضافي.
وتعهدت الحكومة الأسترالية والبنك المركزي بحزمة تحفيز قدرها نحو 250 مليار دولار أسترالي (167 مليار دولار).أستراليا فيروس كورونا الجديد
01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441 12:04 PM
أتاحت للمطاعم استضافة مزيد من الناس وإعادة فتح المزارات العامةأستراليا تخفف قيود التباعد الاجتماعي مع تكثيف جهود إنعاش الاقتصاد
سمحت ولايات أسترالية عدة بتخفيف قيود التباعد الاجتماعي بدرجة أكبر، اليوم الإثنين، وأتاحت للمطاعم استضافة مزيد من الناس، وإعادة فتح المزارات العامة وذلك مع سعي الحكومة لإنعاش الاقتصاد.
وسجّلت أستراليا زهاء 7200 إصابة بفيروس كورونا و103 وفيات، وفي ظل بقاء الحالات الجديدة حالياً تحت السيطرة إلى حد كبير بدأت البلاد خطة لرفع القيود على ثلاث مراحل تنتهي في يوليو.
ووفق "رويترز" سمحت السلطات للمزارات العامة ومنها حديقة تارونجا في سيدني والمعارض الفنية والمتاحف والمكتبات، بإعادة فتح أبوابها.
وتأمل الحكومة في تعزيز النمو الاقتصادي برفع القيود لكن رئيس الوزراء سكوت موريسون، قال يوم الإثنين إن الاقتصاد بحاجة إلى تحفيز إضافي.
وتعهدت الحكومة الأسترالية والبنك المركزي بحزمة تحفيز قدرها نحو 250 مليار دولار أسترالي (167 مليار دولار).
، أستراليا تخفف قيود التباعد الاجتماعي مع تكثيف جهود إنعاش الاقتصاد ،
المصدر : الخليج 365
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