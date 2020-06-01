تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين

الإثنين 1 يونيو 2020

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين، وبلغ سعر الذهب "عيار 24" في الأسواق نحو 210.19 ريال (56.05 دولار) مقارنة بـ 208.90 ريال (55.62 دولار)، في تعاملات الأمس.



وسجل الذهب عيار 21 نحو 183.91 ريال (49.04 دولار) مقارنة بحوالي 182.79 ريال أمس.

أما عيار 18 فسجل نحو 157.64 ريال (42.04 دولار) مقارنة بـ 156.68 ريال أمس، في حين ارتفع عيار 14 إلى 122.61 ريال (32.70 دولار) مقارنة بـ 121.86 ريال أمس.

وسجلت أوقية الذهب في السوق السعودية 6 آلاف و537 ريالا (1743 دولارا)، فيما سجل الجنيه الذهب عيار 21 نحو 1471 ريالا (392.35 دولار).

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وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، الإثنين، ضخ 50 مليار ريال (نحو 13.3 مليار دولار) لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي بالبلاد.

وعالميا، اختتم الذهب تعاملات الجمعة الماضي مرتفعا 1% إلى 1734.60 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.7% إلى 1750.20 دولار للأوقية.

ودفع تصاعد المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا، وما ترتب على ذلك من انخفاض أسعار الفائدة عالميا المعدن النفيس، الذي يُعتبر ملاذا آمنا، إلى تحقيق زيادة بنسبة 3% في مايو/ أيار الماضي.

وتوقع بنك سيتي ريسيرش أن ترتفع أسعار الذهب على المدى المتوسط وقد تتجاوز 2000 دولار للأوقية (الأونصة) في عام 2021، بدعم من خفض البنوك المركزية أسعار الفائدة والتوقعات الضبابية للاقتصاد الكلي الطلب على الملاذ الآمن.

وقال البنك في مذكرة بتاريخ 12 مايو/أيار إن "أسعار الفائدة والسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي محركان رئيسيان للنظرة المستقبلية لصعود سوق الذهب وستظلان داعما هيكليا على المدى المتوسط".

وارتفع الذهب لأعلى مستوياته في أكثر من 7 أعوام في منتصف أبريل/نيسان الماضي، كما حقق زيادة بنسبة 12% منذ بداية العام.