فيديو.. كيف تدار غرفة عمليات تطبيق توكلنا على مدار الساعة؟

2020-06-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، مقطع فيديو عرضت فيه بعضاً من جوانب العمل داخل غرفة عمليات تطبيق “توكلنا” الخاص بإصدار تصاريح التنقل.

وأظهر الفيديو، أن التطبيق يعمل به أكثر من 300 موظف من أبناء الوطن والكفاءات السعودية، بمتوسط عمل 18 ساعة يومياً.

وأوضح مقطع الفيديو، أن غرفة التطبيق التي يتواصل العمل بها منذ 60 يوماً على مدار الساعة، تدار بتكاتف جميع الإدارات التقنية والإدارية.

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يذكر أن تطبيق توكلنا أوضح في وقت سابق، أنه صار بالإمكان ممارسة رياضة المشي داخل الحي في أوقات منع التجول بكل مناطق المملكة دون الحاجة إلى تصريح بذلك.

وردًا على سؤال حول الحصول على تصريح ساعة للمشي قال التطبيق: ممارسة رياضة المشي داخل الحي أثناء من التجول بدون تصريح في جميع مناطق المملكة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة والتباعد الاجتماعي.

وحول تغيير مكان السكن في التطبيق قال توكلنا: إنه يسمح من خلال صفحة “حسابي” بتعديل مقر السكن مرة واحدة شهريًا حيث لا يسمح بالتعديل إلا بعد مرور شهر كامل من التعديل السابق مع ملاحظة التواجد بالسكن عند التغيير.



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