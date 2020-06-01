، تقارير تكشف مصير "أندرويد 11" بعد تأجيل إطلاقها التجريبي ،

محمد بن مسعود - الدمام - بسبب الاحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية

كشفت تقارير صحفية عالمية مصير النسخة التجريبية لنظام تشغيل "أندرويد 11"، بعد تأجيل إطلاقها بسبب الاحتجاجات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت "جوجل" قد أعلنت تأجيل إطلاق الإصدار التجريبي من نظام "أندرويد 11"، بسبب الاحتجاجات التي تتعرض لها أمريكا بسبب مقتل جورج فلويد؛ في ولاية مينيسوتا الأمريكية.

وقالت "جوجل" في بيان التأجيل: "نحن متحمسون لإخبار عشاق أندرويد 11 بكثير عن مميزاته يوم 3 يونيو، لكن هذا ليس الوقت المناسب للاحتفال، وسيتم تأجيل الحدث وسنعود بمزيد عن أندرويد 11 قريباً".

ولكن مصادر أشارت إلى أن قرار تأجيل إطلاق "أندرويد 11 بيتا" لا علاقة له بالاحتجاجات الأمريكية، بل هو مرتبط بقرار آخر من شركة "سوني" اليابانية.

وأوضحت المصادر أن قرار "جوجل" يرجع إلى تزامن إطلاق "أندرويد 11 بيتا" مع إطلاق "بلايستيشن 5" والمتوقع أن يخطف كل الأضواء من "أندرويد".

ورجحت التقارير أن يتم إصدار النسخة التجريبية من أندرويد في وقت لاحق من شهر يونيو الجاري.جوجل