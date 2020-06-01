- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت السلطات الصحية في روسيا، تراجع الحصيلة اليومية للمصابين بفيروس كورونا بنسبة 2.2% وتسجيل 9035 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
ووفق "روسيا اليوم" بحسب آخر حصيلة رسمية، اليوم الإثنين، تُوفي خلال الساعات الـ 24 الماضية، 162 شخصاً؛ ما يرفع حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي فيروس كورونا، إلى 3994 حالة.
وارتفعت حصيلة المصابين بالفيروس في مختلف مناطق روسيا، إلى 414878 مصاباً.روسيا فيروس كورونا الجديد
01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441 11:27 AM
خلال الـ 24 ساعة الماضية وحصيلة المصابين 414878روسيا تسجّل 162 وفاة و9035 إصابة جديدة بكورونا
أعلنت السلطات الصحية في روسيا، تراجع الحصيلة اليومية للمصابين بفيروس كورونا بنسبة 2.2% وتسجيل 9035 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
ووفق "روسيا اليوم" بحسب آخر حصيلة رسمية، اليوم الإثنين، تُوفي خلال الساعات الـ 24 الماضية، 162 شخصاً؛ ما يرفع حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي فيروس كورونا، إلى 3994 حالة.
وارتفعت حصيلة المصابين بالفيروس في مختلف مناطق روسيا، إلى 414878 مصاباً.
، روسيا تسجّل 162 وفاة و9035 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تسجّل 162 وفاة و9035 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.