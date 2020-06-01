عبر تطبيق «إشارة».. «الصحة» توفر خدمات «937» للصم وضعاف السمع

أعلنت وزارة الصحة، بدء العمل بالمرحلة الأولى لتطبيق خدمة الترجمة الإشارية في مركز اتصال 937، عبر تطبيق «إشارة»، وهي خدمة مقدمة مباشرةً لذوي الإعاقة السمعية (الصم وضعاف السمع)؛ بحيث تُسهل لهم الاستفادة من الخدمات المقدمة من مركز اتصال الصحة 937 عبر هذا التطبيق.

وتشمل هذه المرحلة، (خدمة الاستفسارات العامة، خدمة حجز المواعيد لدى المراكز الصحية، خدمة الاستشارات الطبية)، وذلك على مدار الساعة. وتتمحور فكرة التطبيق، بقيام المترجم أو المترجمة بالترجمة كطرف ثالث «وسيط» من خلال المنصة الرقمية، وذلك بتحويل لغة الإشارة إلى اللغة العربية المنطوقة والعكس؛ كوسيط مع ذوي الإعاقة السمعية (الصم وضعاف السمع)؛ حيث يتم ربط مكالمة الفيديو بين مترجم لغة الإشارة والمستفيد ومستقبل الاتصال من مركز 937.

يأتي إطلاق الصحة هذه الخدمة؛ تجسيدًا لاهتمامها بخدمة كل شرائح المجتمع وتهيئة كل السبل المتاحة، التي تحقق لهم الوصول لكل الخدمات بكل سهولة ويسر واستقلالية.

يُذكر أن تطبيق إشارة، هو خدمة توفرها شركة عِلم للمستفيدين من ذوي الإعاقة السمعية (الصم وضعاف السمع)؛ بالشراكة مع القطاع العام والخاص وغير الربحي، التي تسعى جميعًا لتكامل الجهود معًا؛ لتقديم أفضل الخدمات للصم وضعاف السمع في المملكة.

ويعـد مركز الصحة 937، أحد مراكز الاتصال التي تعمل ضمن الإدارة العامة لمراكز الاتصال في وزارة الصحة، بالإضافة إلى مركز متخصص بقطاع الأعمال، وكذلك مركز متخصص بخدمات الموظفين.

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كما يعمل المركز، وفق أفضل الممارسات في مجال التميز والخدمات الاتصالية، ويقوم بتقديم الخدمات التالية: (خدمة حجز المواعيد للمراكز الصحية الأولية، وخدمات مواعيد عيادات الإقلاع عن التدخين، والدعم التقني لتطبيقات وزارة الصحة الإلكترونية).

كما يتيح خدمة الإحالات الطبية وطلبات العلاج، وخدمة الشكاوى والبلاغات، وخدمة استقبال الاقتراحات والأفكار الإبداعية، وخدمة الاستفسارات العامة، ومتابعة المعاملات، وخدمة الاستشارات الطبية مع أطباء أكفاء (بالتعاون مع الإدارة العامة للاستشارات الطبية).

ويعمل المركز على مدار اليوم 24 / 7 بكل قنواته على الرقم الموحد 937، وتويتر @saudimoh937، أو البريد الإلكتروني [email protected] ، أو الدردشة الفورية الموجودة في موقع وزارة الصحة الرسمي، وكذلك عن طريق الواتساب 920005937 .

وأبانت وزارة الصحة، أن منصة إشارة متوافرة على شكل تطبيق متواجد على متجري آبل وأندرويد Apple Store وGoogle Play، ويتم تحميله مجانًا والاتصال على مركز 937.

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