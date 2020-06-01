إغلاق 14 مُنشأة تجارية بالطائف لعدم تطبيقها الاشتراطات الوقائية

أغلقت أمانة الطائف، 14 مرفقًا تجاريًا مخالفًا للإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وذلك خلال الجولات الميدانية للفرق الرقابية خلال الأيام الماضية.

وكانت الفرق الرقابية بالإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية، قد نفَّذت حملات رقابية مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية، وتحقيق التباعد الاجتماعي، وتنظيم دخول الزبائن وعدد العاملين، والتقيّد بلبس الكمامات والقفازات، والنظافة الشخصية والعامة، وتوفير وسائل السلامة اللازمة للزوار؛ كتعقيم الأيادي وتوفير الكمامات.

وأوضحت أمانة الطائف، أن أكثر من 730 جولة رقابية تم تنفيذها خلال فترات عمل الأنشطة التجارية، كما تم تكثيف الرقابة والمتابعة على تطبيق المطاعم، ومحلات بيع المواد الغذائية للاشتراطات الصحية.

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كما شملت الحملة، مراقبة الأسواق والمراكز التجارية، وممارستها العمل في بيئة آمنة للمرتادين ومنع أي ازدحام، ومخالفة الأنشطة غير المستثناة لمزاولتها العمل، وأهابت أمانة الطائف بجميع المواطنين والمقيمين، الإبلاغ عن أي مخالفات يشاهدونها عبر مركز البلاغات 940؛ حيث ستتعامل معها فرق الرقابة الميدانية على الفور.

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