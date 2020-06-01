«حساب المواطن» يوضح الأثر المترتب على عدم إثبات الاستقلالية

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه متبقٍ 8 أيام على انتهاء المهلة الممنوحة لإثبات الاستقلالية، مشيرًا إلى أن عدم إرفاق مستندات الاستقلالية، سيؤثر على أهلية المستفيد لدفعة يوليو 2020م.

وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج- عبر تويتر- أنه «يتوجب على الفرد المستقل، إثبات استقلاليته قبل تاريخ 10 يونيو 2020م».

وأضاف البرنامج، أنه «سيتم صرف الدعم خلال المهلة المحددة، في حال كان مؤهلًا ومستحقًا، وفي حال لم يتم إرفاق المستند ستتأثر أهليته، وسيتم تطبيق ضوابط البرنامج الصادرة مؤخرًا بذلك، خلال عملية التحقق من البيانات للدورة الـ32 لشهر يوليو 2020م».

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جاء ذلك، ردًا على استفسار مواطن، حول آخر شهر سيتم صرف الدعم فيه للمستقلين؟.

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