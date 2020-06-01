«تعليم الجوف» والأهالي ينعون المعلمة «بسمة المدني»

نعى أهالي منطقة ‫الجوف المعلمة بسمة المدني، إحدى رائدات التعليم بالمنطقة، التي وافتها المنية يوم السبت في مدينة الرياض.

وكتب الحساب الرسمي لـ«تعليم الجوف» على «تويتر»: «انتقلت إلى رحمة الله تعالى الزميلة بسمة محمود مدني.. ‏إنا لله وإنا إليه راجعون».

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والأسرة التعليمية بمنطقة الجوف مع خبر وفاة المدني بوسم #بسمه_المدني، سائلين المولى القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، كما طلب البعض من المسؤولين تخليد ذكراها باستحداث مدرسة للبنات تحمل اسم الفقيدة.

وكانت بسمة المدني رحمها الله من أسرة التعليم بالمنطقة، تنقلت في عدة إدارات وشغلت مناصب عدة آخرها مساعدة لمدير التعليم بالجوف، كما كلفت مستشارًا لمدير عام التعليم بالجوف لشؤون تعليم البنات، كأول امرأة تشغل هذا المنصب بالمنطقة.