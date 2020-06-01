تنبيهات برياح نشطة وأتربة على 5 مناطق خلال الساعات المقبلة

وجَّهت هيئة الأرصاد، تنبيهات برياح نشطة وأتربة، وتدنٍ في مستوى الرؤية- اليوم الإثنين- على 5 مناطق.

وأوضحت الأرصاد، أن الحالة الجوية بالمدينة المنورة تشمل: (الحناكية - العلا - العيص - المدينة المنورة - المهد - خيبر - وادي الفرع)، مشيرة إلى أنها تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الإثنين .

كما وجَّهت تنبيهًا برياح نشطة وأتربة على منطقة مكة المكرمة، وتشمل: (الجموم والعاصمة المقدسة والكامل وبحرة وخليص وعرفات)، وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة الثامنة مساء اليوم.

ووجَّهت تنبيهًا لمنطقة جازان، وتشمل: (أبوعريش وأحد المسارحة والحرث والدائر والدرب والريث والطوال والعارضة والعيدابي ووبيش وجازان وصامطة وصبيا وضمد وفرسان وفيفا وهروب)، مشيرة إلى أن الحالة الجوية تستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

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وفي منطقة نجران، تشمل الحالة الجوية: (بدر الجنوب وخباش وشرورة ونجران ويدمة)، وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة الثالثة عصرًا.

وفي عسير، تشمل الحالة الجوية: (أبها وظهران الجنوب)، وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة ظهرًا.

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