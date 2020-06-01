«وزارة الصناعة» تطلق حسابها الرسمي عبر تويتر

دعت لمتابعة مستجدات القطاع..
أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وذكرت الوزارة في أول تغريدة لها «على بركة الله.. نرحب بمتابعتكم للحساب الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ لمتابعة مستجدات وأخبار هذا القطاع الحيوي الهام.. توطين صناعاتنا، استثمار ثرواتنا، رؤيتنا لمستقبلنا».
ويمكن متابعة الحساب الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية عبر الرابط التالي:
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