ضمن مشروع «مبادرون».. جامعة الملك خالد تنظم ورشة إلكترونية لرجال الأمن

بهدف تحقيق الاتصال الفعال مع الجمهور
نظَّمت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الملك خالد، ورشة تدريبية إلكترونية بعنوان «مهارات رجل الأمن الشخصية والسلوكية»، ضمن مشروع «مبادرون»، الذي أطلقته الجامعة مؤخرًا.
وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة، الدكتور عمر بن علوان عقيل، أن الورشة التي استهدفت رجال الأمن في القطاعات العسكرية، تهدف إلى تمكينهم من التعرف على المهارات الشخصية والسلوكية اللازمة لفهم الذات والآخرين، والمهارات اللازمة لحل المشكلات إبداعيًّا في العمل والتعامل مع الناس، والتوعية بأهمية وكيفية الاتصال الفعال بالجمهور، إضافة إلى المهارات اللازمة لإدارة ضغوط العمل.
وأشار، إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية المتنوعة، التي تستهدف كل فئات المجتمع، ويتم تقديمها عن بُعد لخدمة المجتمع؛ بما يعود عليهم بالنفع، ولتطوير قدراتهم خلال فترة الصيف، داعيًا الجميع إلى استغلال أوقات الفراغ؛ بالتسجيل والاستفادة من الدورات المعتمدة، التي تقدمها العمادة.
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