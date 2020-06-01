شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تتيح لغة الإشارة في خدمات مركز 937 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة عن بدء العمل بالمرحلة الأولى لتطبيق خدمة الترجمة الإشارية في مركز اتصال 937 عبر تطبيق "إشارة"، وهي خدمة مقدمة مباشرةً لذوي الإعاقة السمعية (الصم و ضعاف السمع)، بحيث تُسهل لهم الاستفادة من الخدمات المقدمة من مركز اتصال الصحة 937 عبر هذا التطبيق.

وتشمل هذه المرحلة " خدمة الاستفسارات العامة، خدمة حجز المواعيد لدى المراكز الصحية، خدمة الاستشارات الطبية "، وذلك على مدار الساعة، وتتمحور فكرة التطبيق بقيام المترجم أو المترجمة بالترجمة كطرف ثالث "وسيط" من خلال المنصة الرقمية، وذلك بتحويل لغة الإشارة إلى اللغة العربية المنطوقة والعكس كوسيط مع ذوي الإعاقة السمعية ( الصم وضعاف السمع )، حيث يتم ربط مكالمة الفيديو بين مترجم لغة الإشارة والمستفيد ومستقبل الاتصال من مركز 937.