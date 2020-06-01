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خلال 24 ساعة.. أمانة المدينة تغلق وتنذر 108 منشآت تجارية
لم تتقيّد بالاشتراطات الصحية
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
أغلقت الفرق الرقابية بأمانة المدينة المنورة وبلدياتها الفرعية أمس 25 منشأة تجارية, فيما أنذرت وغرّمت 83 منشأة أخرى لمخالفتها الاشتراطات الصحية, وعدم الالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي بين الزبائن.
وتكثّف أمانة المدينة المنورة جولاتها الرقابية خلال ساعات السماح بالتجوّل بين الـ 6 صباحاً وحتى الـ 8 مساء لمتابعة تنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية في المحلات التجارية لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا المستجد “covid – 19” كما تتابع تقيّد المحلات والمطاعم بالتدابير المتعلقة بتوصيل الطلبات للزبائن خلال ساعات منعّ التجوّل بعد الـ 8 مساءً.
وحدّدت الأمانة، في بيان لها، عدداً من الإجراءات الاحترازية في المطاعم والمقاهي وشدّدت على ضرورة التقيّد بها خلال ساعات العمل شملت المبادرة بقياس درجة حرارة العاملين أو الزبائن قبل الدخول للمنشأة, وتوفير مطهّرات اليد في مكان واضح, ووضع ملصقات أرضية لتنظيم الحركة, وإيجاد سلال للمهملات تعمل دون الحاجة للمس, وترتيب الطاولات بطريقة تضمن الحدّ الأدنى للتباعد الجسدي, وإزالة الأغطية القماشية عن الطاولات لتسهيل تنظيفها, وتنظيف وتطهير دورات المياه كل ساعتين, وتفعيل الحجز المسبق ويكون الانتظار في السيارة, ووضع لافتات بعدم دخول من لديهم أعراض تنفسية تشبه حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد “covid – 19”.
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