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رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك حتى الـ8 مساء
متابعات الخليج 365 - واس
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك, تشمل مدينة تبوك وكافة محافظات المنطقة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الثامنة مساءً .
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح النشطة على مناطق حائل ، القصيم ، مكة المكرمة ،الحدود الشمالية , الجوف ,الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، نجران).
فيما تتكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (الباحة ، عسير , جازان ، نجران).
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