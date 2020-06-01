شاهد.. محتجون يقتحمون بنك أميركا في سان برناردينو في كاليفورنيا

2020-06-01

متابعات الخليج 365 - متابعة

اقتحم محتجون غاضبون بنك أميركا في سان برناردينو في ولاية كاليفورنيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وكانت قد اندلعت مساء أمس مصادمات عنيفة في محيط البيت الأبيض، حيث استخدمت قوات الأمن الغازات المسيلة للدموع، وسط عمليات كر وفر بين الشرطة والمحتجين.

وتجددت التظاهرات في مختلف الولايات الأمريكية، أمس الأحد، فيما تزايد عدد المحتجين أمام البيت الأبيض، مقر الرئيس الأميركي، وسط مواجهات مع قوات الأمن تنديدا بمقتل جورج فلويد بدم بارد.

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وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المتظاهرين، مع اندلاع اشتباكات عنيفة في العاصمة الأمريكية خلال ليلة سادسة من التظاهرات التي تعم أنحاء البلاد .

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام مزيد من “القوة والنظام” بمواجهة المتظاهرين في تغريدة على تويتر، بينما كانت قوات الأمن تستخدم قنابل صوتية لتفريق المتظاهرين.

وأعلن فرض حظر للتجول، أمس الأحد، في واشنطن، بعد خروج التظاهرات الجديدة قرب البيت الأبيض، حسب ما أعلن رئيس بلدية العاصمة موريل باوزر، غداة ليلة شهدت أعمال شغب في مدن أمريكية عدة في تطور متسارع للأحداث على مقتل جورج فلويد .



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