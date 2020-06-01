بالفيديو.. فيسبوك تعمل على تطوير أقوى منافس لـ تويتر

2020-06-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال الخبير التقني سالم الحربي: إن شركة فيسبوك تعمل حالياً على تطوير تطبيق جديد ربما يكون أقوى منافس لتطبيق التغريدات والتدوينات المصغرة “تويتر”.

وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: التطبيق الجديد الذي تعمل عليه فيسبوك ربما يكون اسمه ” تطبيق فيانو “، أو ” تطبيق فينو “، وأتوقع أن يكون منافساً قوياً جداً لتطبيق تويتر.

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وأضاف أن تطبيق فيانو أو فينو الجديد سيكون شبيهاً بتطبيق تويتر ولكن بمزايا ومواصفات وسهولة في الاستخدام مقارنة بتويتر.

وتابع سالم الحربي: “شركة فيسبوك عندما تتحدى أتوقع أن تكون منافساً شرساً، ولذلك أتوقع أن يكون التطبيق الجديد جباراً في مواصفاته، خاصة أن تطبيق تويتر أصبح معقداً حاليا”.

وختم سالم الحربي بقوله: “خصوصية فسبوك ربما تكون ضعيفة ولكن الدعم الخاص أفضل وفي حال تعرضت لأي إساءة يتم التفاعل ودعم على مدار الـ 24 ساعة”.



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