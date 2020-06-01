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بالفيديو.. فيسبوك تعمل على تطوير أقوى منافس لـ تويتر
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال الخبير التقني سالم الحربي: إن شركة فيسبوك تعمل حالياً على تطوير تطبيق جديد ربما يكون أقوى منافس لتطبيق التغريدات والتدوينات المصغرة “تويتر”.
وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: التطبيق الجديد الذي تعمل عليه فيسبوك ربما يكون اسمه ” تطبيق فيانو “، أو ” تطبيق فينو “، وأتوقع أن يكون منافساً قوياً جداً لتطبيق تويتر.
وأضاف أن تطبيق فيانو أو فينو الجديد سيكون شبيهاً بتطبيق تويتر ولكن بمزايا ومواصفات وسهولة في الاستخدام مقارنة بتويتر.
وتابع سالم الحربي: “شركة فيسبوك عندما تتحدى أتوقع أن تكون منافساً شرساً، ولذلك أتوقع أن يكون التطبيق الجديد جباراً في مواصفاته، خاصة أن تطبيق تويتر أصبح معقداً حاليا”.
وختم سالم الحربي بقوله: “خصوصية فسبوك ربما تكون ضعيفة ولكن الدعم الخاص أفضل وفي حال تعرضت لأي إساءة يتم التفاعل ودعم على مدار الـ 24 ساعة”.
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