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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى شبه انعدام الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: حبونا، ويدمة، وشرورة، وثار، وخباش، وبدر الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 3 عصراً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.حالة الطقس الأرصاد
01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441 09:53 AM
دعت مديرية الدفاع المدني الجميع إلى اتّباع الإرشادات
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى شبه انعدام الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: حبونا، ويدمة، وشرورة، وثار، وخباش، وبدر الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 3 عصراً.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع، إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
، حالة تستمر حتى 3 عصراً.. أتربة مثارة على نجران ،
المصدر : الخليج 365
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