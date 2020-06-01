محمد بن مسعود - الدمام - لترتفع حصيلة الإصابات بالبلاد إلى 11503 حالات سجلت كوريا الجنوبية اليوم 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ لترتفع حصيلة الإصابات إلى 11503 حالات. وأفادت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان بأنها سجلت حالة وفاة واحدة خلال نفس الفترة لتستقر حصيلة الوفيات عند 271 حالة.كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد 01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441 09:49 AM Advertisements لترتفع حصيلة الإصابات بالبلاد إلى 11503 حالات تسجل 35 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية تسجل 35 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية سجلت كوريا الجنوبية اليوم 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ لترتفع حصيلة الإصابات إلى 11503 حالات. وأفادت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان بأنها سجلت حالة وفاة واحدة خلال نفس الفترة لتستقر حصيلة الوفيات عند 271 حالة. الكلمات المفتاحية ، تسجل 35 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية ،

المصدر : الخليج 365

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