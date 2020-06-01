، اليابان تدرس فتح حدودها أمام الوافدين من دول محددة ،

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تدرس اليابان إعادة فتح حدودها أمام الوافدين من دول محددة تسجل مستويات منخفضة في الإصابة بفيروس كورونا؛ وذلك مع شروعها في تخفيف القيود التي فرضتها في وقت سابق من العام لاحتواء انتشار الوباء.
ومع إعادة فتح المدارس ودور السينما والأندية الرياضية والمراكز التجارية في طوكيو، الاثنين، ذكرت وسائل إعلام أن الحكومة تخطط أيضًا للسماح باستقبال مسافرين من تايلاند وفيتنام وأستراليا ونيوزيلندا في الشهور المقبلة.
ولم يرد بعدُ تعقيب من وزارة الخارجية اليابانية.
ووفق "سكاي نيوز" سجلت اليابان نحو 17 ألف إصابة بالفيروس حتى الاثنين، وحوالى 900 حالة وفاة.
وتحظر السلطات اليابانية دخول الأجانب منذ فبراير الماضي؛ في إطار جهود للحد من انتشار الفيروس.اليابان فيروس كورونا الجديد
اليابان تدرس فتح حدودها أمام الوافدين من دول محددةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-06-01
تدرس اليابان إعادة فتح حدودها أمام الوافدين من دول محددة تسجل مستويات منخفضة في الإصابة بفيروس كورونا؛ وذلك مع شروعها في تخفيف القيود التي فرضتها في وقت سابق من العام لاحتواء انتشار الوباء.
ومع إعادة فتح المدارس ودور السينما والأندية الرياضية والمراكز التجارية في طوكيو، الاثنين، ذكرت وسائل إعلام أن الحكومة تخطط أيضًا للسماح باستقبال مسافرين من تايلاند وفيتنام وأستراليا ونيوزيلندا في الشهور المقبلة.
ولم يرد بعدُ تعقيب من وزارة الخارجية اليابانية.
ووفق "سكاي نيوز" سجلت اليابان نحو 17 ألف إصابة بالفيروس حتى الاثنين، وحوالى 900 حالة وفاة.
وتحظر السلطات اليابانية دخول الأجانب منذ فبراير الماضي؛ في إطار جهود للحد من انتشار الفيروس.
01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
08:53 AM
سجلت نحو 17 ألف إصابة بالفيروس وحوالى 900 وفاة
تدرس اليابان إعادة فتح حدودها أمام الوافدين من دول محددة تسجل مستويات منخفضة في الإصابة بفيروس كورونا؛ وذلك مع شروعها في تخفيف القيود التي فرضتها في وقت سابق من العام لاحتواء انتشار الوباء.
ومع إعادة فتح المدارس ودور السينما والأندية الرياضية والمراكز التجارية في طوكيو، الاثنين، ذكرت وسائل إعلام أن الحكومة تخطط أيضًا للسماح باستقبال مسافرين من تايلاند وفيتنام وأستراليا ونيوزيلندا في الشهور المقبلة.
ولم يرد بعدُ تعقيب من وزارة الخارجية اليابانية.
ووفق "سكاي نيوز" سجلت اليابان نحو 17 ألف إصابة بالفيروس حتى الاثنين، وحوالى 900 حالة وفاة.
وتحظر السلطات اليابانية دخول الأجانب منذ فبراير الماضي؛ في إطار جهود للحد من انتشار الفيروس.
، اليابان تدرس فتح حدودها أمام الوافدين من دول محددة ،
المصدر : الخليج 365
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