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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والمخواة، وبلجرشي والأجزاء المجاورة لها)، وتستمر الحالة حتى الساعة 7 مساءً.
وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.حالة الطقس الأرصاد
01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441 08:40 AM
دعا الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والمخواة، وبلجرشي والأجزاء المجاورة لها)، وتستمر الحالة حتى الساعة 7 مساءً.
وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع، بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.
، تنبه من سحب رعدية ممطرة على الباحة.. والمدني يحذّر ،
المصدر : الخليج 365
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