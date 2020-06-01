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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، يوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 333، ليبلغ العدد الإجمالي 181815 حالة.
كما أظهرت إحصاءات المعهد أن عدد الوفيات المسجلة ارتفع بواقع 11 ليصل العدد الإجمالي إلى 8511 وفاة.ألمانيا فيروس كورونا الجديد
01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441 08:19 AM
وصل العدد الإجمالي للضحايا إلى 8511 وفاةألمانيا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا 333 حالة لتصل إلى 181815
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، يوم الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 333، ليبلغ العدد الإجمالي 181815 حالة.
كما أظهرت إحصاءات المعهد أن عدد الوفيات المسجلة ارتفع بواقع 11 ليصل العدد الإجمالي إلى 8511 وفاة.
، ألمانيا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا 333 حالة لتصل إلى 181815 ،
المصدر : الخليج 365
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