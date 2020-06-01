شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الشيخ المري يوضح حكم المسح على لصقة الجروح في الوضوء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الشيخ علي بن صالح المري، حكم المسح على لصقة الجروح أثناء الوضوء والاغتسال.
وأكد المري خلال برنامج " يستفتونك " أنه إذا كان الإنسان لا يستطيع نزع اللاصقات وفي حاجة إليها فيجوز المسح عليه بالماء.
وأشار إلى أنه في حال عدم إمكانية غسله أو المسح عليه، فيمكن بعد الانتهاء أن يتمم لما بقى من الأ‘ضاء التي لم يمسها الماء.
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