محلات السباكة تسابق الصيدليات في بيع الكمامات الورقية

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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):أصبحت محلات السباكة والكهرباء في الطائف، تنافس الصيدليات، في بيع الكمامات " الورقية "، مع ازدياد الطلب عليها مؤخرا تفاديا للغرامات.
ويرجع المستهلكون سبب إقبالهم على شراء هذا النوع من الكمامات التي تباع بسعر 5 ريالات لكل ثلاثة منها، إلى رخص الثمن كما أنها تؤدي الغرض.
وتستخدم الكمامة الورقية، من قبل العمالة لتغطية الفم والأنف للحماية من الغبار.
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