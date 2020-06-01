شكرا لمتابعة خبر عن محلات السباكة تسابق الصيدليات في بيع الكمامات الورقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

أصبحت محلات السباكة والكهرباء في الطائف، تنافس الصيدليات، في بيع الكمامات " الورقية "، مع ازدياد الطلب عليها مؤخرا تفاديا للغرامات.

ويرجع المستهلكون سبب إقبالهم على شراء هذا النوع من الكمامات التي تباع بسعر 5 ريالات لكل ثلاثة منها، إلى رخص الثمن كما أنها تؤدي الغرض.

وتستخدم الكمامة الورقية، من قبل العمالة لتغطية الفم والأنف للحماية من الغبار.