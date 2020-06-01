شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..أهالي جدة يتنزهون على الكورنيش بعد تقليل ساعات منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

وثقت مجموعة من الصور، تجول عدد من المواطنين والمقيمين في جدة، على الكورنيش للتنزه.

ويأتي ذلك تزامنا مع تمديد السماح بالتجول من السادسة صباحا وحتى الثامنة مساء، منذ أمس الأحد.

يذكر أن ممارسة رياضة المشي تستمر داخل الأحياء السكنية أثناء فترة منع التجول، مع الالتزام باجراءات التباعد الاجتماعي.

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