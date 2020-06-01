شكرا لمتابعة خبر عن ابن مساعد يجلد مذيعة الجزيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دخلت مذيعة قناة الجزيرة المرتزقة غادة عويس في جدال محسوم أمره مع الأمير عبد الرحمن بن مساعد، حول عدم موضوعية قناة الجزيرة القطرية والسياسة التحريضية المكشوفة للجميع التي يتبعها جميع العاملين فيها.

وكان الأمير عبد الرحمن بن مساعد قد قارن بين إعلاميي قناة العربية، وقناة الجزيرة قال إنه: " يندر أن تجد في تغريدات إعلاميي قناة العربية (غير السعوديين تحديدًا) هجوم على قطر وحكامها فلا أحد يحثهم على ذلك وهذا طبيعي " .

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وأضاف: " بينما جميع إعلاميي قناة الجزيرة وملحقاتها من الإعلام المدعوم من قطر لايمر يوم واحد دون عدة تغريدات مسيئة للسعودية وحكامها فهذا جزء أساسي من مقتضيات الوظيفة " .

وردت عويس على تغريدة الأمير عبد الرحمن ردا فقيرا بقولها: " ما تقرأه في تغريداتنا وتعتبره هجوماً على السعودية وحكامها، هو أقلّ الواجب تجاه نظام طالب بإقفال أهمّ صرح إعلامي في العالم العربي وحرّض على إعلامييه ".

ومن جانبه رد الأمير عبد الرحمن على المرتزقة قائلا: " يكون ما تقولين صحيحًا لو لم يكن سلوكًا جمعيًا يوميًا لا يدع مجالًا للشك أنه من مقتضيات الوظيفة أو ضمن بند مكافآتها ثم أن طلب إقفالكم قديم وجاء تميم ووقع اتفاقًا وتحولتم حينها الى حمائم في منتهى الوداعة تجاه السعودية .. أي أنكم تتصرفون وفق مقتضيات القضية وبالريموت والمال " .