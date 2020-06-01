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الطائف تسجل أعلى رقم للمتعافين في يوم واحد

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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

سجلت الطائف 275 حالة تعافي من فيروس في يوم واحد، وهو يعتبر أعلى رقم للمتعافين على مستوى المحافظة منذ بداية الإصابات.

وبهذا الرقم تجاوزت الطائف رقم الألف في حالات التعافي حيث وصل إلى 1271 حالة.

وسجلت الطائف أربع وفيات فقط منذ بداية الأزمة وحتى اليوم، وفقًا للقائمة المحدثة التي تقدمها وزارة الصحة بخصوص عدد الإصابات والتعافي والوفيات.

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