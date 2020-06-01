السماح بممارسة الغوص بدءًا من اليوم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن حرس الحدود، أنه بداية من اليوم الاثنين، يتم السماح بممارسة الأنشطة البحرية الأخرى -استخدام الدبابات البحرية، والغوص -. أعلن حرس الحدود، أنه بداية من اليوم الاثنين، يتم السماح بممارسة الأنشطة البحرية الأخرى -استخدام الدبابات البحرية، والغوص -. وذلك خلال فترة السماح بالتجول، مع تطبيق إجراءت السلامة البحرية المعتادة وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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