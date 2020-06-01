شكرا لمتابعة خبر عن هوفر يلتقط صورا لمناطق مختلفة في الجبيل عام 1933م والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجبيل (صدى): يعد الجيولوجي الأمريكي هوفر، من أوائل الجيولوجيين الأمريكان الذين وصلوا إلى الجبيل عام 1933م. يعد الجيولوجي الأمريكي هوفر، من أوائل الجيولوجيين الأمريكان الذين وصلوا إلى الجبيل عام 1933م. والتقطت عدة صور لمناطق مختلفة قاموا بزيارتها للإطلاع على تضاريسها وإمكانية وجود النفط فيها وذلك خلال رحلة الاستكشاف. وسنعرض عددا من الصور التي التقطها في الثلاثينيات الميلادية. Advertisements

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