شاهد.. رسالة هامة من "الدفاع المدني": لا تضعوا ولاعات السجائر في المركبات"

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): وجه الدفاع المدني رسالة هامة إلى المواطنين والمقيمين تزامنًا مع فصل الصيف وارتفاع الحرارة. وجه الدفاع المدني رسالة هامة إلى المواطنين والمقيمين تزامنًا مع فصل الصيف وارتفاع الحرارة. وقال عبر حسابه الرسمي على "تويتر" : "من أجل سلامتكم نود تذكيركم بأنه مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، عدم ترك عبوات الغاز والشواحن المتنقلة والعبوات العطرية المضغوطة و ولاعات السجائر في المركبات لأنها قابلة للإنفجار .

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